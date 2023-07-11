الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى يزكي الكويتي سيار العنزي لمنصب نائب الرئيس

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء في اجتماعها العادي المنعقد في العاصمة التايلندية بانكوك تزكية الكويتي سيار العنزي لمنصب نائب رئيس الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة وذلك للفترة (2023 – 2027).

وقال العنزي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام الاجتماع إن هذا الاعتماد من قبل الدول الأعضاء يأتي توافقا مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد القاري كونه يرأس حاليا اتحاد غرب آسيا للعبة.

وأضاف العنزي انه سيسعى مع رئيس الاتحاد الآسيوي دحلان الحمد وباقي نواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد القاري على تطوير مسابقات وبطولات الاتحاد للارتقاء بمستويات كافة الدول الآسيوية لا سيما ان منتخبات القارة شهدت تطورا لافتا بالأعوام الأخيرة.

وأوضح أنه سيعمل على الارتقاء بمستويات الدول الأعضاء بغرب القارة التي تمثل 12 دولة من خلال دعم جميع عناصر منظومة ألعاب القوى من لاعبين وحكام ومدربين وكوادر طبية وإدارية وذلك عبر تكثيف البطولات على مستوى الاتحاد في مختلف الفئات العمرية لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات.

وأشاد العنزي بالكوادر الكويتية الرياضية محليا وعالميا مثمنا دور رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى دحلان الحمد في تطوير ألعاب القوى الآسيوية.

وتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العمومية ولكافة أعضاء المجلس لمنحه الثقة على قيادة الاتحاد في السنوات القادمة مؤكدا أن هذا المنصب “سيشكل دافعا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نقلة نوعية في عمل الاتحاد”.