مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفسطينية فرانشيسكا ألبانيزي

الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يجعل الأراضي الفلسطينية “سجنا مفتوحا”

11 يوليو، 2023
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قالت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفسطينية اليوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي حولت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى “سجن مفتوح” من خلال عمليات اعتقال واسعة النطاق للفلسطينيين.

وأضافت للصحفيين في جنيف أن الاحتلال ينفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق ومنهجية وتعسفية للفلسطينيين منذ حرب عام 1967.

ولم ترد بعثة الاحتلال الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت ألبانيزي في إفادة للصحفيين “لا توجد طريقة أخرى لتعريف النظام الذي فرضه الاحتلال على الفلسطينيين، وهو بمثابة فصل عنصري، سوى أنه سجن مفتوح”.

وأضافت “من خلال اعتبار جميع الفلسطينيين تهديدا أمنيا محتملا، يعمل الاحتلال على طمس الخط الفاصل بين أمنها وأمن خطة الضم الخاصة بها… يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون بدون دليل، ويتم القبض عليهم دون أوامر توقيف، ويتم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة في كثير من الأحيان، ويتم معاملتهم بوحشية في أثناء احتجازه لهم”.

المصدر
رويترز
11 يوليو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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