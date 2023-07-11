سمو ولي العهد يستقبل وزير التعليم والطلبة والطالبات أوائل المتفوقين بالثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير التعليم د.حمد عبدالوهاب العدواني حيث قدم لسموه حفظه الله ابناءه وبناته الطلبة والطالبات أوائل المتفوقين دراسيا لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 20222023م.

وقد ألقى سمو ولي العهد حفظه الله كلمة أبوية لأبنائه وبناته الفائقين تضمنت توجيهاته السامية بأن يبروا بآبائهم ويحسنوا إليهم تكريما لما قدموه لهم من تلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات من أجل تحصيلهم العلمي والذي أثمر عن هذا التفوق وفيما يلي نص كلمة سموه حفظه الله الرسمية:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وحثه على العمل ودعاه إلى الاتقان..

والصلاة والسلام على معلم البشرية في كل مكان وزمان..

معالي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني وزير التعليم،،،

بناتي وأبنائي المتفوقين،،،

يسعدني اليوم استقبالكم لأنقل لكم تهاني قائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وأهنئ هذه الكوكبة من المتفوقين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 وأسرهم الكريمة.. مؤكدين أن التفوق ثمرة طيبة لغرس طيب سقي بالمثابرة والجد والاجتهاد.

وإننا إذ ندرك أن الاهتمام ببناء الإنسان هو الكيان لكل أساس وبنيان فإن وطننا العزيز قيادة وحكومة يهتم بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره رأس ماله وتهتم دولة الكويت في رؤيتها بإصلاح نظام التعليم لإعداد شباب يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.

معالي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني وزير التعليم،،،

بناتي وأبنائي المتفوقين،،،

وإذ نسجل بالفخر إشادتنا بتفوقكم فإن وصيتنا لكم أن تجعلوه هدفا دائما في مرحلتكم المقبلة.. واعلموا أن الوصول إلى القمة إذا كان صعب المنال فإن المحافظة عليها بالإرادة والعزيمة ليس بالمحال.. كما أوصيكم بمواكبة التطورات المتلاحقة في عصر متسارع الوتيرة.. عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فاختاروا التخصصات التي يحتاج إليها وطنكم لتساهموا في نهضته وتقدمه.

معالي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني وزير التعليم،،

بناتي وأبنائي المتفوقين،،

نشكر كافة قادة وزارة التربية وكافة أجهزتها ومنتسبيها على جهودهم وما بذلوه طيلة عام دراسي كامل لاسيما فترة الاختبارات طامحين في مواكبة كل تطور في مجال التعليم والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والدراسات المتخصصة.. واضعين في الاعتبار أن التعليم من أهم ركائز الدول المتقدمة.

كما نشكر أسر المتفوقين الذين ساندوهم ودعموهم من أجل تحقيق أهدافهم.. ونكرر تهانينا لهم بتفوق بناتهم وأبنائهم.

وفي الختام،،،

ندعو الله في علاه أن يديم التميز على دولة الكويت وأبنائها المخلصين لتبقى مرموقة المكانة بين البلدان والشعوب في ظل القيادة الحكيمة والحكمة المعهودة لقائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وسدد خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،”.

كما ألقى معالي وزير التربية كلمة قال فيها:

“سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أقف اليوم أمام سموكم وأنا أحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بتقديم كوكبة متميزة من ابنائكم وبناتكم الفائقين والفائقات من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 وهم يحظون بشرف التكريم من سموكم الكريم على نجاحهم وتفوقهم وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وإلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لرعايتكم الكريمة ودعمكم اللا محدود لأبنائكم وبناتكم الطلبة والطالبات وتوجيهاتكم الرشيدة بتوفير جميع الفرص التعليمية لهم وتيسير فتح آفاق الإبداع والريادة أمامهم في كافة مؤسسات التعليم العالي سواء كانت الجامعات الحكومية أو الابتعاث الخارجي والداخلي وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليكونوا نجوما في سماء الابداع والتميز ومنارات علم واشعاع ينير حاضر ومستقبل وطننا الغالي ويعزز مكانة دولة الكويت الغالية بشتى المحافل العالمية.

سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم،،،

إن كلماتكم الخالدة بخطابكم السامي والتي استمعنا لها بتاريخ العاشر من أبريل لعام 2023: (إن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل ومسؤوليتنا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره).

هي منهاج وتوجيهات سديدة نسعى بكل عزيمه وإصرار من موقع شرف المسؤولية والثقة الغالية التي كلفتمونا بها أن ننفذ ونترجم توجيهات سموكم الحكيمة من خلال المضي قدما بتطوير التعليم عن طريق تنفيذ استراتيجيات حقيقية ومحددة الأهداف بدأنا العمل بها فعليا بمراحلها الأولية بطرق تتماشى تماما مع تحقيق رؤية الدولة منها تطبيق نظام بوابة القبول المركزي من خلال توحيد نظام التقديم والالتحاق الالكتروني بمختلف مؤسسات التعليم العالي للحصول على المقاعد الدراسية بالإضافة إلى افتتاح جامعة عبدالله السالم الحكومية ذات تخصصات متسقة مع أهداف الدولة التنموية لتأخذ مسارها التعليمي الصحيح وتكون باكورة منهاج تعليمي عالي ومرموق مع الشقيقة الكبرى جامعة الكويت لكي يسهما في الارتقاء بمستوى دولة الكويت في مؤشرات التعليم العالي العالمية بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام أبنائنا الطلبة من خلال تطوير خطط الابتعاث الداخلي والخارجي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل كما أن العمل جار على تنفيذ اختبار وطني محدد للقبول والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة للدولة ويهدف لإيجاد معيار للتفاضل بين خريجي المرحلة الثانوية بمختلف فئاته وتهدف كل هذه المشاريع لتطوير وإعداد الرأس المالي البشري المتزن والمنتج والمختص للارتقاء بمخرجات تعليم ذات جودة تسهم فعليا في بناء الوطن.

سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم،،،

إن الوزارة تسعى جاهدة لتنفيذ كافة المشاريع التطويرية واستكمال العمل بخططها الاستراتيجية دون إغفال لأهم العناصر في رحلة العمل والتطوير وهم أبنائها الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية من خلال إطلاق حملات إعلامية تثقيفية تهدف لتوجيههم وتوعيتهم خلال مسيرتهم العلمية وتعكس مدى تعاون واهتمام الوزارة بمنتسبيها حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة (استعد) لتهيئة أبنائنا وبناتنا الطلبة للاستعداد للاختبارات النهائية وتهيئتهم نفسيا وصحيا وتربويا لاجتياز الاختبارات بنجاح وقد لمسنا نجاح هذه الحملة من خلال ردود الأفعال الطلبة واحصائيات النجاح والتفوق مع نسبة القضاء العالمية على كافة الظواهر السلبية التي كانت تعيق سلاسة سير ونجاح عملية الاختبارات في السنوات الماضية بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية ذات الصلة كما قامت الوزارة بإطلاق حملتها الوطنية (وجهني) والتي تستهدف الطلبة الكويتيتين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية وإرشاد الطلبة وأولياء امورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثات الخارجية وكذلك توجيه الطلبة للالتحاق بالجامعات المميزة والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وحرصا على أبنائنا الدارسين في الخارج قامت الوزارة بإطلاق حملة (مكاتبنا الثقافية) في الدول الخارجية لمتابعة أبنائنا المبتعثين من خلال فتح قنوات للتواصل المباشر معهم والرد على استفساراتهم من قبل رؤساء المكاتب الثقافية وتسليط الضوء علي نماذج مشرفة من أبنائنا المبتعثين المتميزين كسفراء للوطن في الخارج ويأتي ذلك ضمن توجيهات سموكم الكريمة في الارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة للاهتمام بأبنائنا الطلبة.

سيدى سمو ولي العهد حفظكم الله،،،

نعاهدكم على مواصلة مسيرة العمل والتطوير وتجاوز كل التحديات والعقبات من أجل تحقيق الاستثمار الأمثل من أبنائنا الطلبة المتفوقين والمتميزين والمبدعين وحثهم على المثابرة والاجتهاد خلال عملية تحصيلهم العلمي وتزويدهم بسلاح العلم والمعرفة بمراحلهم الدراسية في التعليم العام والتعليم العالي وامتنانا وتقديرا لهذا التكريم الأبوي والذي سيكون حافزا لهم ولأقرانهم على التفوق والتميز للمشاركة في رفع راية وطننا الغالي الكويت.

داعيا الله أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو وسموكم حفظكم الله ورعاكما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،”.

ثم القت الطالبة الفائقة (نورا فارس الهاملي) كلمة نيابة عن الطلبة المتفوقين جاء فيها:

“الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين

سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أقف بين يدي سموكم اليوم لأمثل جيلا من الشباب وصل إلى نهاية مرحلة تعليمه الثانوي وهو ينعم ويتمتع برعاية سامية واهتمام الدولة بنا تعليما وتربية حتى قطفنا ثمار هذا الاهتمام وتلك الرعاية ثمارا يانعة تمثلت في النجاح والتفوق.

سمو ولي العهد حفظكم الله،،،

منذ أن خطونا خطواتنا الأولى في مسيرتنا التعليمية أحاطتنا الدولة ممثلة بوزارة التربية برعايتها واهتمامها وهيأت لنا سبل التعليم والتفوق ولم تدخر جهدا – بتعليمات سامية – في تأمين كل ما نحتاجه للتعليم من مبان مدرسية مجهزة بأحدث التجهيزات من مختبرات ومعامل علمية وكتب وهيئة تعليمية لننطلق في رحلتنا العلمية بكل سهولة ويسر.

وها نحن نقف اليوم بين يدي سموكم وقد نجحنا وتفوقنا ليكون ذلك تتويجا لمسيرة علم ودراسة محاطة بكل رعاية واهتمام رسمي.

وما تكريم سموكم للمتفوقين إلا دليل وبرهان على الاهتمام الرسمي بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالجيل الجديد والعمل على بناء مستقبل الكويت بإعداد أبنائها وشبابها الإعداد العلمي الصحيح.

سيدي سمو ولي العهد،،،

ونحن إذ نخطو من مرحلة تعليمية أساسية إلى مرحلة تعليمية عليا – نعاهد سموكم على أن نبذل كل جهدنا لتلقي العلم ونيل الشهادات العليا لنعود إلى وطننا ونرد له جزءا من دينه في أعناقنا ولنساهم في بنائه وتطوره نحو مستقبل مزدهر منشود والله على ما نقول شهيد.

ولا يسعنا إلا أن نتقدم من سموكم بأعظم معاني الشكر والامتنان على هذه اللفتة الكريمة بتكريم المتفوقين من خريجي الثانوية العامة وهي عادة جبل عليها قادة هذا البلد المعطاء من القديم.

حفظ الله صاحب السمو الأمير وحفظ سموكم من كل مكروه وأدامكما ذخرا للكويت وأهلها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

حضر حفل التكريم معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.