الكرملين يعد بـ”إجراءات مضادة” ردا على تسليم باريس لكييف صواريخ بعيدة المدى

قال الكرملين الثلاثاء ان اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى يشكل “خطأ” سيجبر موسكو على اتخاذ “اجراءات مضادة” في النزاع باوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين “من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ اجراءات مضادة”.

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء، في اليوم الاول من قمة حلف شمال الأطلسي، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز “سكالب”.

وصاروخ “سكالب” هو النسخة الفرنسية من صاروخ “ستورم شادو” البريطاني، قادر على إصابة أهداف على بعد 250 كلم، وهو الأبعد مدى بين الصواريخ التي وفرتها دول غربية لأوكرانيا.

وسبق لبريطانيا أن أعلنت تزويد كييف بصواريخ “ستورم شادو” في أيار/مايو.

وأثارت تلك الخطوة غضب روسيا التي حذّرت لندن من خطر جرّها الى النزاع. كما أثارت الخطوة قلق بعض الحلفاء الغربيين خشية أن تستخدمها كييف لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

واضاف بيسكوف الاثنين “أكرر موقفنا المبدئي في ما يتصل بقرارات مماثلة (بتسليم اسلحة): لا يمكن أن تؤثر في مجرى الاحداث” في اوكرانيا.

وتابع “إنها تزيد فقط من خطورة مصير نظام كييف”.