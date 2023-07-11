زيلينسكي: تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا يشجع “الإرهاب” الروسي

ندد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يتوجه الى قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس، الثلاثاء ب”تردد” و”ضعف” الحلف على صعيد انضمام كييف اليه، معتبرا أن هذا الامر يشجع “الإرهاب الروسي”.

وكتب زيلينسكي على تويتر “يبدو أن ليس هناك أي نية لمنح اوكرانيا دعوة الى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضوا في الحلف”، مضيفا أن “من العبث” الا تحصل بلاده على جدول زمني للانضمام ومؤكدا أن هذا يشجع موسكو “على مواصلة إرهابها” في أوكرانيا. وقال ايضا “التردد هو ضعف”.