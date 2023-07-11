بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48.38 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48.38 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 48.38 نقطة ليبلغ مستوى 7263.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.67 في المئة.

وتم تداول 256.5 مليون سهم عبر 12194 صفقة نقدية بقيمة 53.23 مليون دينار كويتي (نحو 162 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.53 نقطة ليبلغ مستوى 5559.05 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.03 في المئة من خلال تداول 125.7 ليون سهم عبر 4754 صفقة نقدية بقيمة 10.9 مليون دينار (نحو 33.2 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 66.49 نقطة ليبلغ مستوى 8099.43 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.83 في المئة من خلال تداول 130.8 مليون سهم عبر 7440 صفقة بقيمة 42.2 مليون دينار (نحو 128 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 35.62 نقطة ليبلغ مستوى 5522.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.65 في المئة من خلال تداول 93.16 مليون سهم عبر 3330 صفقة نقدية بقيمة 9.8 مليون دينار (نحو 29.8 مليون دولار).

وكانت شركات (إيفا فنادق) و(كويت ت) و(كامكو) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(أهلي) و(الصفاة) و(استهلاكية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (م سلطان) و(مبرد) و(منازل) و(نور) الأكثر انخفاضا.