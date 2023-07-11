نبيه بري :الخلاف السياسي يجب ألا يحجب الرؤيا حيال نوايا الاحتلال ضد لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، اليوم الثلاثاء ، أن الخلاف السياسي يجب ألا يحجب الرؤيا حيال نوايا الاحتلال الاسرائيلي العدوانية المبيتة ضد لبنان.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الثلاثاء عن بري قوله ، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى ال17 للعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز/يوليو عام 2006 ، إن” الخلاف والاختلاف السياسيين حول الكثير من القضايا والملفات والاستحقاقات على اهميتها تستوجب ضرورة الإسراع والعمل على حلها بروح المسؤولية الوطنية الجامعة، لكنها بالتوازي يجب أن لا تحجب الرؤيا لدى جميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وإنتماءاتهم السياسية والروحية والحزبية حيال نوايا الاحتلال الاسرائيلي العدوانية المبيتة ضد لبنان إنتهاكا يومياً لسيادته جواً وبحراً وبراً ،وهذه المرة انطلاقاً من ضم قوات الإحتلال الإسرائيلي للشطر اللبناني الشمالي من قرية الغجر وإستمرار إحتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا “.

وأضاف بري : “وبعد 17 عاما على تاريخ أراده الاحتلال نقطة انكسار للبنان، فحوله اللبنانيون بوحدتهم وبسواعد المقاومين إلى نقطة تحول وانتصار وأثبتوا عجز قوة الاحتلال الإسرائيلية على مدى 33 يوماً عن كسر إرادة اللبنانيين في ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة “.

وأشار إلى أن “مقياس الإنتماء الوطني والدفاع عن السيادة والاستقلال والهوية ليس وجهة نظر فهو يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية الاحتلال واطماعها ثباتاً ووحدة وطنية لا تقبل التنازل أو التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب الى رأس الناقورة”.