الكرملين: انضمام السويد لحلف الأطلسي له تداعيات سلبية على الأمن الروسي وسيتطلب ردا مماثلا لما تم اتخاذه بشأن فنلندا

الكرملين: انضمام السويد لحلف الأطلسي له تداعيات سلبية على الأمن الروسي وسيتطلب ردا مماثلا لما تم اتخاذه بشأن فنلندا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن انضمام السويد المتوقع إلى حلف شمال الأطلسي سيكون له تداعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي وسيتطلب ردا مماثلا لما تم اتخاذه عند انضمام فنلندا للحلف.

وقلل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من شأن قرار تركيا العدول عن معارضتها لانضمام السويد، قائلا إن أنقرة عليها التزامات بصفتها عضوا في الحلف وإن موسكو ليس لديها أوهام بشأن هذا الأمر.

وأضاف أن هناك اختلافات بين روسيا وتركيا لكن بينهما أيضا مصالح مشتركة، وأن موسكو تعتزم تطوير علاقاتها مع أنقرة.

وأشار بيسكوف إلى أن الأوروبيون لا يريدون تركيا في أوروبا ولا ينبغي أن تكون لدى أنقرة أي أوهام بهذا الخصوص.