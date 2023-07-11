مبنى الكرملين

الكرملين: انضمام السويد لحلف الأطلسي له تداعيات سلبية على الأمن الروسي وسيتطلب ردا مماثلا لما تم اتخاذه بشأن فنلندا

11 يوليو، 2023
0 186 أقل من دقيقة

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن انضمام السويد المتوقع إلى حلف شمال الأطلسي سيكون له تداعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي وسيتطلب ردا مماثلا لما تم اتخاذه عند انضمام فنلندا للحلف.

وقلل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من شأن قرار تركيا العدول عن معارضتها لانضمام السويد، قائلا إن أنقرة عليها التزامات بصفتها عضوا في الحلف وإن موسكو ليس لديها أوهام بشأن هذا الأمر.

وأضاف أن هناك اختلافات بين روسيا وتركيا لكن بينهما أيضا مصالح مشتركة، وأن موسكو تعتزم تطوير علاقاتها مع أنقرة.

وأشار بيسكوف إلى أن الأوروبيون لا يريدون تركيا في أوروبا ولا ينبغي أن تكون لدى أنقرة أي أوهام بهذا الخصوص.

المصدر
رويترز
الوسوم
11 يوليو، 2023
0 186 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الكرملين يعد بـ”إجراءات مضادة” ردا على تسليم باريس لكييف صواريخ بعيدة المدى

11 يوليو، 2023

زيلينسكي: تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا يشجع “الإرهاب” الروسي

11 يوليو، 2023

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يقول إنه سينسحب من العمل السياسي بعد الانتخابات

10 يوليو، 2023

مصرع 15 شخصا وإصابة آخرين بسبب الأمطار الغزيرة شمال الهند

9 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى