وزير المالية الباكستاني إسحاق دار

وزير المالية الباكستاني: السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني

11 يوليو، 2023
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قال وزير المالية الباكستاني إن السعودية أودعت ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني.

وأضاف الوزير إسحاق دار “أشكر السعودية‭‭ ‬‬نيابة عن رئيس الوزراء وقائد الجيش… سيؤدي الاقتصاد إلى تحسن في المستقبل”.

هذا وكان صندوق النقد الدولي قد قال سابقاً إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني وقيمته 3 مليارات دولار.

ويأتي الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو تموز، قبل ساعات من انتهاء سريان الاتفاق الحالي مع الصندوق.

المصدر
وكالات
الوسوم
11 يوليو، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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