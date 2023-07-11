رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة).

وينتقل المجلس بعدها إلى بند (الإحالات) وبند الاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة).

وأدرج على جدول أعمال الجلسة أربعة طلبات مناقشة منها طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ثلاث ساعات من الجلسة لمناقشة التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيتها والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض بالإضافة إلى طلب لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

وبعدها ينتقل المجلس إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشمل مشروع القانون في شأن العمالة المنزلية ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) وبند (تقارير لجنة الشؤون الخارجية) وبند (كتب الحكومة) وبند (ما يستجد من الأعمال).

من الجلسة:

الرئيس أحمد السعدون يفتتح الجلسة

وزير المالية مناف الهاجري المعتذر الوحيد عن حضور الجلسة

مرزوق الغانم يطلب نقطة نظام عن الجلسة …والرئيس السعدون يرفض

الرئيس يطلب المصادقة على المضبطة

مرزوق الغانم : في صفحتين بالمضبطة تتضمنان حديثا لم يكن موجودا بالجلسة اي تمت اضافة كلام جديد

تم نشر كلام لرئيس الوزراء في الصفحتين 29/ 30 بالمضبطة لم يكونا ضمن كلامه

احمد السعدون : تم تثبيت كلام رئيس الوزراء في المضبطة كما سلمه لنا

مجلس الامة يصادق على المضبطة

الرئيس السعدون : الاخ مرزوق يخالف اللائحة وانا انبهه وهذه صلاحياتي وبعد ذلك القرار للمجلس

مجلس الأمة يؤبن المغفور لهم الاعضاء السابقين ، جاسم الياسين وعلي البغلي وسليمان الحداد وسعد زنيفر سائلا الله لهم الرحمة

الوزير عيسى الكندري: الحكومة تشاطر المجلس تأبين رجالات الكويت الراحلين ونستذكر خدماتهم الجليلة لوطنهم سائلين الله لهم الرحمة

مجلس الأمة ينتقل إلى كشف الاوراق والرسائل الواردة

مبارك الحجرف : استغرب الصمت الحكومي وعدم ترسيم الحدود البحرية مع ايران

سمعنا عن تعميم بعدم التعيين في المناصب القيادية الا لاصحاب المادة الاولى من الجنسية

عيسى الكندري : لا يوجد اي تعميم صادر من مجلس الوزراء بخصوص تعيينات اصحاب المادة الاولى فقط

مبارك الحجرف : هذا التزام شخصي من الوزير الكندري وبالتالي سنحاسب ان ثبت لنا خلاف هذا التعهد

شعيب المويزري : للاسف بعض اللجان المؤقتة تسلب اختصاصات لجان أصلية واطالب النواب بتصحيح هذا الوضع

ارجو من المجلس قبول استقالتي من لجنة حقوق الانسان لعدم القدرة على التوفيق والحضور في لجان كثيرة

عبد الله المضف: مشروع ميناء مبارك متوقف من 17 سنة..كم سننتظر أكثر للانتهاء منه؟.. 576 مليون دينار تم صرفها “من اللحم الحي” لهذا المشروع للمرحلة الاولى فقط والمتبقي 424 مليونا فقط

الى متى مشروع مبارك متوقف وهل هو بسبب الاحراج من جار الشمال؟ سانتظر تقرير ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر حول هذا الموضوع للوقوف على جميع التداعيات

حمد المطر : أدعو الجميع لحضور الورشة التي تنظمها اللجنة التعليمية الأحد المقبل وستناقش مسودة القانون الذي اعددناه لتطوير التعليم بالتنسيق والتعاون مع المختصين

مرزوق الغانم : تقدمت برسالة بتكليف لجنة الشباب بحث مدى تدخل جهات حكومية في انتخابات المجلس الاسيوي بغض النظر عمن فاز ونحن نبارك له

انفضحنا بالعالم كله في الكثير من الصحف العالمية التي تتحدث عن تدخل جهات حكومية بانتخابات المجلس الاسيوي

احد المرشحين اصطحبه شقيقه في مهمات خارجية ..هل هو مترجم لغات ام خبير اسلحة لوجستية؟ بعدين الوزير هاد شغله ورايح بره في جولات اسيوية لدعم شقيقه

الشيخ احمد الفهد: النطق السامي لم يجف حبره عندما طالب بالابتعاد عن الخلافات الشخصية اتمنى الناي بالمجلس عن ذلك ، فهناك توجه سام بتعديل المسار بالتعاون مع مجلس الامة

مرزوق الغانم: الاخ وزير الدفاع هو من خالف النطق السامي باصطحابه شقيقه في جولات آسيوية ، بعدين هو موقوف من جهات دولية فكان يفترض عدم تواجده في تلك الدول

عادل الدمخي : لا بد من التوصل الى ترسيم الحدود البحرية نهائيا وجذريا لمنع اي اطماع قادمة او نزاع في المستقبل

حسن جوهر : لا يعقل مرور 20 سنة على اتفاقية الحدود مع السعودية وما زلنا لم نحسم او ننتهي من ترسيم الحدود مع بقية الدول

الكويت مخترقة في الامن السيبراني ويجب ان يحظى هذا الملف بالاولوية

وزير الخارجية : من اولوياتنا في الحكومة حسم ترسيم الحدود مع ايران والعراق ونحن مستمرون في اجتماعتنا مع البلدين الشقيقين ، وبالنسبة لحقل الدرة فهو مشترك بالمناصفة مع الاخوة في السعودية

فهد المسعود : نريد من الحكومة توضيحا لسياستها حول الامن السيبراني ولذلك تقدمنا بطلب تشكيل لجنة مؤقتة لهذا الغرض

اسامة الزيد : من واجبنا استدامة المالية العامة للدولة وفي نفس الوقت نريد استمرار صرف بدل الاجازات بلا توقف

عبد الوهاب العيسى : في لجنة الميزانيات اكتشفنا جريمة مالية ومخالفة دستورية ارتكبتها الحكومة بصرفها مليار دينار على بدل الاجازات مع ان المخصص 300 مليون فقط ولو لم تكن الحكومة جديدة لكانت المساءلة فورية ومستحقة وعلى رئيس الحكومة تعديل مرسوم بدل الاجازات

مهند الساير : من الوزير المسؤول عن مشروع ميناء مبارك حتى نعرف من نحاسب ؟ ومن هو المشغل للمشروع هل هي الصين ام امريكا؟

حمدان العازمي : للاسف تحول بند الرسائل الى اضاعة للوقت فعلى الوزير المعني بأي رسالة الالتزام بها والا سيجمع المجلس على استجوابه

أسامة الشاهين: مستشفيات الضمان الصحي للوافدين لا تعمل منذ سنوات رغم دورها المنتظر في تخفيف الضغط على مستشفيات الحكومة

وزير الصحة : المستثمر الرئيسي لشركة الضمان الصحي هي هيئة الاستثمار وهناك اشكالات منظورة في المحاكم ونحن دورنا في الوزارة الترخيص والدعم اللوجستي لكن تشغيل مستشفيات الوافدين ليس ضمن صلاحياتنا

أحمد لاري : نحن نعاني من تدهور تعليمي لدرجة الفقر وهذا يشكل خطرا على الدولة

مرزوق الحبيني : ليس منطقيا ان يتم منع الكويتي من دراسة الطب في دول مع ان الكويت تتعاقد مع الاطباء من هذه الدول ، هذا قرار غير مفهوم

بدر الملا: تصريح وزير النفط في قناة الاخبارية مرتبك وسيء ويضر الكويت وعلى رئيس الحكومة ان يشاهد هذا التصريح فالوزير يضع احتمالا لمشاركة ايران في الاستفادة من حقل الدرة

جنان بوشهري : حضور الوزراء للجلسات وبند الرسائل ليس لاكمال النصاب بل لاضافة فنية للقضايا محل البحث كي لا تتحول الى نقاط صدام والبعض فقط من الوزراء تجاوب مشكورا

المجلس خالف اللائحة اليوم بالمصادقة على المضبطة وايضا مكتب المجلس تغول على صلاحيات المجلس بالغائه جلسات وتحديد مواعيد جديدة فهل هذا الاجراء لائحي؟

أماني بوقماز : وزارة الاشغال كانت مسؤولة عن المرحلة الاولى فقط من مشروع مبارك

عبد الكريم الكندري : ما يصير استخدام القيادة السياسية شماعة لكل شيء والاشارة اليها في كل موضوع ، الحكومة هي من يدير الدولة والبلد ماشية بالتفويض والتكليف

وزير النفط : تصريحي كان واضحا وتمت الاشادة به في الكويت والسعودية ويجب ان لا نقراه بطريقة (ولا تقربوا الصلاة) فالتصريح واضح ويمثل رأينا كحكومة

مجلس الأمة يكلف لجنة شؤون الشباب والرياضة بنظر ومتابعة رياضة الدراجات الهوائية على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

مجلس الأمة يوافق على استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع نظر اقتراحات إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والانتهاء من تقريرها وتسليمه قبل بداية دور الانعقاد الثاني

مجلس الأمة يقر رسالة النائب د. محمد الحويلة بتكليف لجنة الإسكان والعقار دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض متنزه أبو حليفة إلى الرعاية السكنية.

مجلس الأمة يقر رسالة بتكليف لجنة الإسكان والعقار متابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد

مجلس الأمة يقر تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة الإسكان والعقار بدراسة الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان وغيرها من الملفات على أن ترفع تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

مجلس الأمة يقر إحالة تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من لجنة الشؤون الصحية إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة

مجلس الأمة يكلف لجنة ذوي الاعاقة بمتابعة تنفيذ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010



مجلس الأمة يكلف لجنة المرأة والأسرة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون المرأة الكويتية وأبنائها وشؤون الأسرة والطفل.

مجلس الأمة يقر تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الإجراءات والخطوات الحكومية تجاه حماية السيادة الوطنية وحفظ الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري.

مجلس الأمة يرفض رسالة الغانم بتكليف لجنة الشباب والرياضة التحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي

مجلس الأمة يرفض رسالة الغانم بتكليف لجنة الشباب والرياضة التحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي 22 من 5

مجلس الأمة يكلف لجنة الشؤون المالية بدراسة ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، على أن تقدم تقريرها خلال شهر

مجلس الأمة يكلف لجنة الشؤون التشريعية الوقوف على حقيقة التعميم بأنه لا يتولى المناصب القيادية في البلاد سوى من يكون كويتياً بالتأسيس طبقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية.

مجلس الأمة يقر تكليف اللجنة التعليمية ببحث ودراسة موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة.

المجلس يقر طلب اللجنة الصحية سحب تقريرها في شأن استبدال عبارة عامل منزلي

المجلس يكلف لجنة الداخلية والدفاع دراسة ملف الامن السيبراني

مجلس الأمة يقر تكليف ديوان المحاسبة التدقيق على مشروع ميناء الكبير على ان يقدم تقريره خلال 3 أشهر

مجلس الأمة يقر رسالة النائب د. محمد الحويلة بتكليف لجنة المرافق العامة بحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية مع أقرب محطة لها.

مجلس الامة يعقد جلسة سرية للتصويت على استقالة رئيس ديوان المحاسبة