مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

“بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 هـ يتقدم سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ونظرا لوقوع عطلة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 ووقوع يوم الخميس الموافق 20/7/2023 بين عطلتين قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 يوم عطلة ويوم الخميس الموافق 20/7/2023 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والجهات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23/7/2023 أما الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد مائة ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن ليتم توزيعها في مملكة السويد الصديقة بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعا في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني.

كما استعرض مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.

هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) والذي يحمل عنوان (تعديل المسار: اقتصاد المنتج ورفاه مستدام) ويتكون من خمسة محاور وكل محور يتضمن عدة برامج وهذه البرامج تنقسم بدورها إلى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات 2023-2027 كما يستند البرنامج على ركائز خطة التنمية وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يساهم بدفع عجلة الإنجاز التنموي وتعزيز التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى مجلس الأمة.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن الموقف التنفيذي للأراضي التابعة للهيئة والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية كما تطرق العرض إلى إجراءات تخصيص القسائم التجارية في كافة مناطق دولة الكويت وكذلك إدارة المناطق الحرة من قبل الهيئة مشيدا بالجهود المخلصة التي تبذلها الهيئة لرفعة شأن الاقتصاد الكويتي”