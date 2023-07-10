وزير الدفاع يتلقى دعوةً من الشيخ محمد بن راشد لحضور فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران

وزير الدفاع يتلقى دعوةً من الشيخ محمد بن راشد لحضور فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح دعوةً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لحضور فعاليات النسخة (18) من معرض دبي للطيران والذي سيقام خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقد تسلم الشيخ أحمد الفهد الدعوة خلال استقباله مساء اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد الدكتور مطر حامد النيادي، حيث أعرب الوزير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذه الدعوة الكريمة والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع دولة الكويت بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين.