وزير التجارة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم المواد التموينية والمخفضة

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الاثنين قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة من سلع ومنتجات أساسية ومكملة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2023 يسهم في تنظيم بيع السلع والمنتجات الأساسية والمكملة غير المدعومة بسعر مخفض في مراكز التموين بنسبة 25 في المئة مقارنة بمنافذ البيع الأخرى وذلك عبر تقديم الدولة لتسهيلات إدارية وفنية للمنتجين والمستوردين.

وأضافت أن الوزير العيبان أصدر كذلك القرار رقم (99) لسنة 2023 بشأن إنشاء قاعدة بيانات وطنية للسلع والمنتجات موضحة أن قاعدة البيانات ستحدد كافة المنتجات والسلع التي تستورد للبلاد والتي تصنع فيها.

وبينت أنها في مرحلة لاحقة ستبين قاعدة البيانات محددات الأسعار ومقارنتها مع الأسواق العالمية أو المحلية ما يسهل دراسة الأسواق ومنح رؤية كاملة عند اتخاذ القرار.