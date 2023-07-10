وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا

وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية والذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة الروسية موسكو.

حيث ترأس الجانب الخليجي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حين ترأس الجانب الروسي وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن ينوب عنهم والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

حيث تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين وسبل توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس وروسيا الاتحادية بالاضافة إلى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.