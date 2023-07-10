وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الروسي على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الروسي على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا

اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة الروسية موسكو.

حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص الأزمة في أوكرانيا.

وأكد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المبني على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مجددا دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

وتناول الاجتماع كذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.