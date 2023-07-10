مجلس الوزراء: الأربعاء 19 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية والخميس يوم راحة

مجلس الوزراء: الأربعاء 19 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية والخميس يوم راحة

قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الاربعاء الموافق 19-7-2023 يوم عطلة رأس السنة الهجرية 1445 والخميس يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين تعطل فيهما الأعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والاجهزة والجهات الحكومية.

وذكر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الدوام الرسمي يستأنف يوم الاحد الموافق 23-7-2023 أما الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

وبمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 تقدم سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.