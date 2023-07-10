الكويت تؤكد ضرورة إبقاء أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاثنين ضرورة إبقاء البند المعني بحالة حقوق الإنسان في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مدرجا في جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لضمان ان يكون ضمن أولويات عمله.

وقال السفير الهين في كلمة دولة الكويت أمام المجلس انه “يتعين على المجلس التصدي لاستمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وآخرها ما شهده العالم في مدينة (جنين) من انتهاكات ضد المدنيين العزل وهي امتداد لسجل الجرائم وإرهاب الدولة الذي تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف ان “دولة الكويت تطالب المجلس بالتحرك الجاد في تفعيل كافة الآليات وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة لارتكاب جرائم دولية كما تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في الحرمان المتعمد للأشخاص من الحصول على محاكمة عادلة واستخدام التعذيب على نطاق واسع ومؤسسي”.

وأعرب السفير الهين عن قلق دولة الكويت العميق وإدانتها للمتسبب في تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي سلط عليها الضوء تقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واشار إلى تناول التقرير “التعسف المنهجي لحالات الاحتجاز التعسفي غير القانوني التي طالت الأطفال والنساء وحرمان ذوي الشهداء من تسلم جثث أبنائهم ودفنها وهو مظهر آخر من مظاهر الاحتلال”.