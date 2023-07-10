جلسة المجلس البلدي الرئيسية

المجلس البلدي يوافق على مشروع تطوير أسواق المباركية وحديقة البلدية

10 يوليو، 2023
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وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها والمناطق التجارية القريبة منها إضافة إلى تطوير حديقة البلدية.

كما وافق المجلس على مشروع تعديل (لائحة النظافة ونقل النفايات) اذ تحتوي اللائحة على أكثر من 30 مادة بعد حذف بعض المواد لتداخلها مع لوائح إدارات البلدية الاخرى حيث أن اللائحة الجديدة تم تقسيمها إلى خمسة أبواب كي تكون أكثر مرونة لاستحداث مواد جديدة مستقبلا بشأن إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.

وأوضح المجلس أن اللائحة الجديدة تعتبر مدخلا لعهد جديد لإدارة النفايات البلدية والنظافة العامة اذ تم تحديد رؤية وأهداف اللائحة الجديدة بتعاون جميع أعضاء اللجنة والفريق الفني متضمنا رأي الهيئة العامة للبيئة وانعكاس ذلك على مواد اللائحة.

ووافق المجلس على الاتفاقية الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم وإعداد المستندات التعاقدية والاشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية لدولة الكويت.

كما وافق على طلب وزارة المالية نقل تخصيص الموقع المخصص لبلدية الكويت والموصوف بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي بمنطقة العقيلة قطعة (5) لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووافق المجلس على طلب تخصيص وتثبيت وتسليم محطة تحويل كهرباء رئيسية في منطقة جنوب علي صباح السالم كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء نقل محطة تحويل بمنطقة أبو فطيرة بمحافظة مبارك الكبير.

المصدر
كونا
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10 يوليو، 2023
0 30 دقيقة واحدة

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