النائب حمد العليان

حمد العليان يوجه سؤالا إلى وزير التعليم

10 يوليو، 2023
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وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير التعليم، بشأن التعديلات على قانون الجامعات الحكومية، ونص السؤال على ما يلي:

نمى إلى علمي أن وزير التعليم العالي الأسبق د. محمد الفارس شكل لجنة برئاسة د. نورية العوضي بهدف إعداد تعديلات على القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وأن هذه اللجنة قد انتهت إلى إعداد تقرير مفصّل يشمل حزمة تعديلات على القانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من تقرير اللجنة المشكّلة متضمنا التعديلات التي انتهت إليها على القانون رقم (76) لسنة 2019.

2- هل في خطة الوزارة إعداد مشروع بقانون يشمل تعديلات على القانون استنادا إلى التقرير؟ مع تزويدي بالمستندات الداعمة للإجابة.

3- جميع المراسلات والتقارير التي أعدتها الوزارة بشأن القانون أو تعديله.

المصدر
الدستور
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10 يوليو، 2023
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