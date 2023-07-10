مبارك الحجرف يوجه سؤالين إلى وزيري الأشغال والتعليم

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى كل من وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، عن الإجراءات المتخذة لصيانة وإصلاح طريق الجهراء السريع، ووزير التعليم د.حمد العدواني، بشأن خطة الوزارة لتخفيف العبء على الفصول الدراسية في محافظة الجهراء بسبب إغلاق عدد من المدارس في المحافظة،

ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزيرة الأشغال

شهدت دولة الكويت الحبيبة أمطار الخير في الفترة السابقة، ومع كل سقوط أمطار تتدهور حالة الطرق ما يشكل معاناة لمستخدمي الطريق، خصوصا طريق الجهراء السريع مقابل نادي الجهراء باتجاه مدينة الكويت، حيث لوحظ تدهور حالة الطريق ما قد يسبب حوادث وإتلاف ممتلكات وضياع أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات المتخذة لصيانة وإصلاح طريق الجهراء السريع مقابل نادي الجهراء باتجاه مدينة الكويت؟

2- هل يوجد عقد صيانة لهذا الطريق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتُخذت بحق الشركة المسؤولة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة لحل تلك المشكلة؟

سؤال إلى وزير التعليم

أغلقت وزارة التربية ست مدارس في محافظة الجهراء، ما أثر على المدارس الأخرى من ناحية كثافة الفصول الدراسية، حيث تزيد على (35) طالبا أو طالبة في الفصل الواحد، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الخطة الزمنية المحددة لبناء هذه المدارس؟

2- ما خطة وزارة التربية لتخفيف العبء على الفصول الدراسية بسبب إغلاق هذه المدارس؟

3- هل أدرجت وزارة التربية ميزانية لبناء وترميم هذه المدارس التي أغلقتها؟