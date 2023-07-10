الفيلم الجديد من سلسلة “إنسيديوس” يتصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة

تصدّر العمل الجديد من سلسلة “إنسيديوس” لأفلام الرعب شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب أرقام أولية صدرت الأحد.

وحقق فيلم “إنسيديوس: ذي ريد دور” الذي يحارب فيه رجل وابنه شياطين، 32,6 مليون دولار في دور السينما عبر كندا والولايات المتحدة، على ما أفادت شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وتفوّق هذا العمل على فيلم “إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني” الذي أتى بعد 15 عاما على الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، والذي حقق 26,5 مليون دولار فقط في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من صدوره.

ويجسّد فيه النجم الأميركي هاريسون فورد مجددا دور عالِم الآثار الشهير، وقد تولّى الإخراج جيمس مانغولد خلفا لستيفن سبيلبرغ الذي كانت الأجزاء الأربعة السابقة منذ 1981 من توقيعه.

وسبق لشركة “ديزني” التي اشترت حقوق هذه السلسلة وكذلك حقوق “ستار وورز” من خلال استحواذها العام 2012 على “لوكاس فيلم”، أن أعلنت أن هذا الفيلم سيكون الأخير لهاريسون فورد في هذا الدور الذي طبع إلى حد كبير مسيرته الطويلة.

أما في المرتبة الثالثة فحل “ساوند أوف فريدوم”، وهو فيلم تشويق أشادت به الأوساط الأميركية المحافظة ويروي قصة محاربة عميل مستقيل المتاجرة بالأطفال واستغلالهم جنسيا في كولومبيا، محققا إيرادات بلغت 17 مليون دولار.

وحلّ رابعا فيلم الرسوم المتحركة “إيليمنتل” من شركة “بيكسار” التابعة لـ”ديزني” وهو يدور حول قصة خيالية تتناول في خلفيتها مسألة الهجرة، وقد جمع 9,6 ملايين دولار.

وجاء فيلم “سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس” الذي يعرض للأسبوع السادس خامسا محققا ثمانية ملايين دولار.

وتدور أحداث الفيلم في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس)، وأُسنِد دور “الرجل العنكبوت” فيه إلى وجه جديد هو مايلز مورالِس.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6 – “جوي رايد” (5,9 ملايين دولار)

7 – “ذي تشالنج” (5,3 ملايين دولار)

8 – “ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس” (خمسة ملايين)

9 – “ذي ليتل مرميد” (3,5 ملايين دولار)

10 – “روبي غيلمان، تينيدج كراكن” (2,8 مليون دولار)