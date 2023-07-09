نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك

وزير النفط: قبول جميع المهندسين المجتازين للاختبارات في القطاع النفطي من الدفعة الأخيرة لطلبات التوظيف

9 يوليو، 2023
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علن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك اليوم الاحد قبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول في القطاع النفطي من الدفعة الاخيرة لطلبات التوظيف.

وقال الوزير البراك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أنه “بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تقرر قبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول في القطاع النفطي من الدفعة الاخيرة لطلبات التوظيف”.

المصدر
كونا
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9 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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