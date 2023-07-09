كويت نيوز تنشر أسماء الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الخارجية للعام 2023-2024

اعتمد معالي وزير التعليم د.حمد العدواني أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي للعام 2023-2024 للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامي 2022/2021، 2023/2022 بمختلف أنواعها من المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.

وأعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف المياء الملحم في بيان رسمي عن أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية للوزارة للعام الدراسي (2023-2024)، حيث هنأت الملحم الطلبة والطالبات المقبولين في البعثات الخارجية وذويهم، داعية الله لهم التوفيق في حياتهم الأكاديمية، ومشيرة إلى أن أعداد المقبولين لخطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام بلغت 3454 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الملحم أن خطة البعثات الخارجية لهذا العام التي طرحتها وزارة التعليم العالي اشتملت على عدة تخصصات في عدة دول جديدة، منها تخصص علم المناعة وعلم الأمراض في استراليا، وكذلك التخصصات التي تم ادراجها في (دول جديدة) كتخصص إدارة الطيران، وعلم الأرصاد الجوية في (كندا)، وتخصص طب الأسنان وهندسة الطيران والعلاج الوظيفي وصحة الفم في (استراليا)، وتخصص علم المختبرات الطبية في (الولايات الأمريكية المتحدة وتخصص علاج النطق في نيوزيلندا)، وتخصص التصوير بالأشعة في المملكة المتحدة)، كما كان للتخصصات الطبية كتخصص الطب البشري في الكلية الملكية للجراحين (RCSI) في ( مملكة البحرين والطبية المساندة نصيب بعملية التسجيل، ويأتي هذا التنوع بخطة البعثات الخارجية حرصا من وزارة التعليم العالي على تنوع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وتزويد المنظومة الصحية بتخصصات طبية ذات جودة وكفاءة عالية، حيث تمت زيادة مقاعد التخصصات الطبية طب بشري طب أسنان في خطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام بنسبة 54 مقارنة مع العام الماضي، والذي جاء بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي وزير التعليم، وبجهود حثيثه من المكاتب الثقافية في دول الإيفاد وتعاونها المثمر مع وزارة التعليم العالي .

كما أوضحت وكيل وزارة التعليم العالي أن الوزارة تمنح كذلك برامج بعثات خارجية مختلفه منها بعثات التميز وبعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية ، فيمكن للطلبة الراغبين في الابتعاث الخارجي التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة والتسجيل مفتوح و مستمر إلى شهر فبراير من العام القادم 2024، علما بأن الوزارة لا تحدد مقاعد محدده لخطة الايفاد المباشر وفي حال استيفاء شروط الجامعات بدول الايفاد وتحقيق المتطلبات و حصول الطالب على قبول اكاديمي و استيفاء شروط بعثات الايفاد المباشر يتم قبوله مباشرة في البعثة ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التعليم العالي على توفير عدة مسارات وفرص لابنائنا الراغبين في الدراسة في الخارج بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وشددت الملحم على الطلبة ضرورة الالتزام بقوانين الهجرة في دول الابتعاث، وكذلك الالتزام بلائحتي البعثات والمعادلات الخاصة بوزارة التعليم العالي لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة، كما شددت على أهمية التزام الطلبة المقبولين بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لكل طالب، حيث سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لهم فقط، وذلك لاستكمال إجراءات اعتماد البعثة.

وختاما، دعت الملحم الطلبة وأولياء أمورهم متابعة حساب وزارة التعليم العالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية في تويتر والانستغرام لمعرفة الاجراءات والطلبات المتعلقة بعد القبول بالبعثات الخارجية من خلال حملة وجهني، كما ندعوا الطلبة المقبولين حضور اللقاء التنويري الذي تقيمه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة الكويت للطلبة المقبولين في البعثات الخارجية غدا الاثنين 11 يوليو والثلاثاء 11 يوليو ، على ثلاث فترات حيث سيتم ارسال رساله نصيه للطلبة المقبولين لمعرفة موعد اللقاء التنويري .

أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية