مصرع 15 شخصا وإصابة آخرين بسبب الأمطار الغزيرة شمال الهند

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد مصرع 15 شخصا واصابة العشرات آخرين اثر الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء مختلفة شمالي الهند.

وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية ان الحياة اليومية تضررت في العاصمة الهندية نيودلهي ومناطق اخرى شمال الهند.

وشهدت نيودلهي أمطارا غزيرة ما ادى إلى غمر العديد من الطرق والمناطق السكنية بالمياه كما ارتفعت نسبة المياه في الانهار ما استدعى رئيس وزراء نيودلهي (ارفيند كيجريوال) لإعلان إغلاق المدارس في العاصمة غدا الاثنين بعد تسجيل أعلى هطول للأمطار في يوم واحد منذ يوليو عام 1982.

كما جرفت السيول الطرق في المناطق الجبلية ما أدى الى قطع السبل بالسكان والسياح وتضرر خدمات السكك الحديدية شمالي الهند.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في مناطق من (جامو وكشمير) و(لاداخ) و(هيماشال براديش).

وسجلت ولاية (هيماشال براديش) مصرع خمسة أشخاص في حوادث متفرقة من الانهيارات الأرضية بعد ان تم إصدار تحذيرات عن هطول أمطار غزيرة للغاية في سبع محافظات.

وتم الابلاغ عن 14 انهيارا أرضيا و13 فيضانا مفاجئا واغلاق أكثر من 700 طريق خلال ال36 ساعة الماضية.

وشهدت مناطق مختلفة في ولايات (راجستان) و(بنجاب) و(هاريانا) و(أوتار براديش) شمال الهند ومناطق في غرب وجنوب الهند أمطارا غريزة في الأيام الماضية.