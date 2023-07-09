القيادة المركزية الامريكية تعلن مقتل قيادي بارز في “داعش” بغارة جوية شرقي سوريا

أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سينتكوم) اليوم الأحد مقتل قيادي بارز في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أسامة المهاجر في غارة جوية شنتها القوات الامريكية في شرقي سوريا.

وقالت (سينتكوم) في بيان ان قواتها نفذت الغارة يوم الجمعة الماضي بواسطة طائرات مسيرة من طراز (ام كيو – 9) لافتة الى عدم وجود دلائل لقتلى مدنيين بسبب الغارة وان التحالف يقيم تقارير لوجود اصابة لأحد المدنيين.

وقال قائد القيادة المركزية الامريكية مايكل اريك كوريلا في بيان “إننا لا نزال ملتزمين بهزيمة (داعش) في جميع أنحاء المنطقة”.