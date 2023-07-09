موسكو تستضيف الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي غدا

تنطلق في العاصمة الروسية موسكو غدا أعمال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا ويترأس وفد دولة الكويت المشارك بأعمال الاجتماع وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وقال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في بيان ان الاجتماع سيناقش عدة مواضيع تهدف إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة معتبرا ان الاجتماع يتيح فرصة مؤاتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الاقليمية والدولية.

وأضاف ان العلاقات الخليجية – الروسية متميزة لاسيما منذ توقيع الجانبين مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في نوفمبر عام 2011 مبنيا ان استمرارها إلى اليوم يشكل دلالة على حرص الجانبين على المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة على كل الاصعدة وفي كل المجالات.

ويأتي اجتماع موسكو للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في ظل ظروف اقليمية ودولية معقدة حيث ارتفعت حدة التناقضات والخلافات بين روسيا والدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وما نجم عنها من اصطفافات اقليمية ودولية جديدة.

ومن المقرر ان تتركز المباحثات بين الجانبين الخليجي والروسي على الأزمات الاقليمية خاصة في ضوء التصعيد الذي تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات الدموية في السودان اضافة إلى سبل دعم التسوية السياسية في سوريا بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية والجنوح نحو تطبيع العلاقات بين دمشق وانقرة وبروز آفاق سياسية لمعالجة النزاع في ليبيا وتطبيع العلاقات بين عدد من العواصم العربية وايران.

ومن المتوقع ان تشمل المباحثات على آفاق تمديد العمل بصفقة الحبوب التي وقعت عليها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في اسطنبول عام 2022 والتي تواجه حاليا صعوبات ناجمة عن مطالبة موسكو بان يرتبط هذا التمديد بإزالة العراقيل أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية خاصة أن محصول القمح سيصل هذا العام في روسيا إلى اكثر من 120 مليون طن.

ويطمح الجانبان الخليجي والروسي إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات تنسجم مع القدرات الاقتصادية والمالية والعسكرية لديهما إضافة إلى التكنولوجيا خاصة أن دول الخليج العربية تتشارك مع روسيا في العمل في اطار مجموعة (اوبك +) التي تساهم في ضمان الاستقرار في اسواق الطاقة العالمية.

ويبدي الجانب الخليجي اهتماما بالاطلاع على الرؤية الروسية حول تخفيف حدة التوتر الدولي واصلاح المنظومة الدولية من خلال ضرورة اقامة نظام دولي جديد اضافة إلى الاهتمام المتزايد بسبل احتواء التصعيد السياسي والعسكري في أوروبا ومستقبل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في اوكرانيا.

يذكر ان عددا من عواصم الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي استضافت الاجتماعات الوزارية للحوار الاستراتيجي مع موسكو حيث كان آخرها الاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض في عام 2022.

وكان الاجتماع الاول للحوار الاستراتيجي بين الجانبين عقد في نوفمبر عام 2011 في أبوظبي وأسفر عن توقيع مذكرة تفاهم تنظم آليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين بحيث يشمل أولا الحوار الاستراتيجي والتنسيق السياسي وثانيا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وأخيرا الطاقة والتعليم والبحث العملي والبيئة والصحة.

واتفق الجانبان كذلك على تكليف كبار المسؤولين في كلا الجانبين على وضع خطة عمل مشتركة للاعوام ما بين 2013 و2015 تشمل التعاون والتشاور في المجالات السياسية والاوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة المستدامة والبيئة والصحة والثقافة والرياضة والتعليم والبحث العلمي.

كما عقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في دولة الكويت فبراير عام 2013 واسفر عن نتائج ايجابية اذ قالت وزارة الخارجية الروسية حينها إنها “اعطت زخما جديدا للتعاون السياسي والتجاري والاقتصادي مع دول الخليج العربي وسمحت بتبادل الاراء حول القضايا الاقليمية والدولية الاساسية”.

وكانت موسكو استضافت في مايو عام 2016 الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي تم الاتفاق خلاله على استمرار التعاون بين الجانبين حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويترأس الجانب الروسي في الاجتماع الوزاري المرتقب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف وعدد من كبار المسؤولين.