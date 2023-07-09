إيطاليا ترفع الحظر الجوي المفروض على الطيران الليبي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومقرها طرابلس الأحد، أن نظيرتها الإيطالية أبلغتها برفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي بعدما استمر نحو عشر سنوات.

وأوضحت حكومة طرابلس في إيجاز صحافي أن الحكومة الإيطالية أبلغتها “قرارها برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات”.

وسيتم استئناف الرحلات بين البلدين ابتداء من أيلول/سبتمبر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ نهاية العام 2014 حظرا على مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق الأجواء الأوروبية، لمخاوف متعلقة بضوابط السلامة والأمن، عقب الانقسام السياسي الحاد قبل نحو عشرة أعوام والذي ادى الى نشوء حكومتين في غرب ليبيا وشرقها.

وأجرت السلطات الليبية المتعاقبة طيلة الأعوام الماضية، مباحثات مع الأوروبيين وخصوصا جيرانها إيطاليا ومالطا واليونان، بهدف رفع حظر الطيران المباشر من العاصمة طرابلس إلى عواصم الدول الثلاث.

وتعد الوجهات الدولية للطيران الليبي محدودة جدا منذ عام 2014 عندما تسببت الاشتباكات العنيفة بتدمير مطار طرابلس الدولي الرئيسي والأكبر في ليبيا، ليتم تسيير رحلات تجارية عبر مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة جوية عسكرية، إلى كل من مصر والأردن وتونس والسودان وتركيا والنيجر.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 غرقت ليبيا في انقسامات ونزاعات سياسية.

وتتنافس على السلطة في البلاد حكومتان: واحدة تسيطر على غرب البلاد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشكّلت مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها حاليا أسامة حماد المكلف من مجلس النواب ويدعمه المشير خليفة حفتر.