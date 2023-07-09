“وزير الشؤون”: حريصون على محاربة المخدرات والقضاء عليها للحفاظ على أبناء الوطن

“وزير الشؤون”: حريصون على محاربة المخدرات والقضاء عليها للحفاظ على أبناء الوطن

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الاحد حرص دولة الكويت حكومة وشعبا على محاربة المخدرات والقضاء على هذه السموم والحفاظ على أبناء الوطن من هذه الآفة الخطيرة.

وشدد الشيخ فراس الصباح في كلمة له خلال الملتقى العلمي الاجتماعي الأول الذي نظمته إدارة رعاية الأحداث تحت شعار (نحو مجتمع آمن بعيدا عن المخدرات) على ضرورة التعاون وبذل كافة الجهود لإفشال المخططات التي تستهدف الشباب ومحاربة الفاسدين ومحاسبتهم والنيل منهم لحماية المجتمع من هذه الشرور والآفات.

وقال إن الوزارة حريصة على تنظيم وعقد المحاضرات التوعوية عن مخاطر المخدرات وأضرارها خاصة على فئة الأحداث الجانحين فضلا عن عقد دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية لتوعية النشء والجيل الجديد وحثهم عن البعد عن هذه السموم التي تعصف بالعقل والتي تؤدي إلى الوفاة.

ودعا الشيخ فراس الصباح الى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لمحاربة تلك الآفة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ومنها وزارتي الداخلية والعدل فيما يخص الشق الأمني والقانوني ووزارة الصحة فيما يخص الشق العلاجي ووزارتي الشؤون والاعلام فيما يخص الشق التوعوي والوقائي عن إخطار هذه الآفة.

وأوضح أن التصدي لآفة المخدرات يتطلب تعاونا يشمل جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية ونشر الوعي والمعرفة بخطورتها مع تقديم المساعدة والدعم للمتعافين وحتى لا يقع شباب الكويت الذين هم عماد نهضة الوطن ضحية لهذه السموم.