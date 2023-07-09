رئيس قوة الإطفاء العام يفتتح مركز إطفاء التحرير

رئيس قوة الاطفاء العام يفتتح مركز إطفاء التحرير في منطقة سعد العبدالله

9 يوليو، 2023
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افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم الأحد مركز إطفاء (التحرير) في منطقة سعد العبدالله بالإنابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وقال الفريق المكراد في بيان صحفي للقوة إن افتتاح مركز إطفاء (التحرير) جاء بناء على توجيهات وحرص الشيخ طلال الخالد بسرعة توفير الخدمات والتوسع في افتتاح مراكز الإطفاء.

وأوضح أن مركز إطفاء (التحرير) شيد بأحدث نظم البناء وبمواصفات حديثة تحتوي على كل ما يحتاجه منتسبو قوة الإطفاء لمزاولة مهنتهم بالشكل المطلوب وتغطية جميع حوادث المنطقة والمناطق القريبة منها.

وأضاف أن (الاطفاء) مستمرة وفق خطتها بافتتاح مراكز جديدة بالتزامن مع المناطق الجديدة لتقليل فترة الاستجابة للحوادث وتحقيق الأمن المجتمعي مبينا أن مراكز الإطفاء تعتبر صمام أمان لجميع المواطنين والمقيمين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

حضر الافتتاح نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال ناصر ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة العميد عبدالمحسن إبراهيم ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد إبراهيم ومدير إدارة إطفاء محافظة الجهراء بالإنابة العميد طارق حطاب.

المصدر
قوة الإطفاء
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9 يوليو، 2023
0 27 دقيقة واحدة

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