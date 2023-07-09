جامعة الكويت تستضيف مسابقة الهاكثون لطلبة المرحلة الثانوية المقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تستضيف جامعة الكويت فعالية الهاكثون المختصة بالعالم الافتراضي وعلوم البرمجيات لطلبة المرحلة الثانوية والمقامة بجهد تعاوني بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (SCD-P1) ومدرسة Reactor (سنغافورة) خلال الفترة من 9 – 13 يوليو؛ حيث أقيم افتتاح الفعالية بحضور القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتورة رواء الجارالله ومدير برنامج تعليم العلوم والرياضيات في مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي الدكتورة أبرار الموسى، وذلك يوم الأحد الموافق 2023-07-09 في مركز المؤتمرات التابع لمدينة صباح السالم الجامعية – الشدادية.

وتهدف الفعالية إلى تطوير مهارات ريادة الأعمال الأساسية لطلبة المرحلة الثانوية عن طريق مسابقة علمية مختصة بالعالم الافتراضي وعلوم البرمجيات، يحضر بها طلبة المرحلة الثانوية المشاركون مجموعة من الورش للقيام بمشاريع باستخدام الميتافيرس، والعمل في فرق لتطوير فكرة وعرضها على لجنة تحكيم من القطاع الخاص الكويتي ومن مدرسة Reactor (سنغافورة)، ومناقشة مواضيع متعلقة باحتياجات العملاء منها النماذج الأولية، وإنشاء منتج أو برنامج أصلي، وإدارة الإبداع، ومحو الأمية بين الثقافات، والعمل الجماعي في بيئة افتراضية.

وبهذه المناسبة أعربت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتورة رواء الجارالله عن سعادتها باستضافة جامعة الكويت لهذه الفعالية العلمية، مؤكدةً أن استضافة مثل هذه الفعاليات يمثل رسالة جامعة الكويت لتقديم كل ما يرتقي بالفرد والمجتمع.

وأضافت د. الجارالله أن هذه المسابقة تهدف لإثراء طلبة المرحلة الثانوية للوصول لأعلى المستويات خلال فترة تدريبية قياسية والوصول إلى النتائج النهائية التي تتطلع لها جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجميع الجهات المشاركة، متطلعة للمزيد من التعاون بين الجامعة وجهات الدولة المختلفة.

ومن جانبها عبرت مدير برنامج تعليم العلوم والرياضيات في مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي الدكتورة أبرار الموسى عن جزيل شكرها لجامعة الكويت لاستضافة مسابقة الهاكثون، مضيفة بأن هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب وتطوير أفكارهم إلى مشاريع علمية وعملية وتكنولوجية تساعد في بناء المجتمع، وذلك بتعلم أساسيات ريادة الأعمال الحديثة ومهارات الابتكار والإبداع والمهارات الرقمية التكنولوجية بالتعاون مع جهة عالمية ممثلة بمدرسة Reactor (سنغافورة) لتطوير عقليات ريادية شبابية.

وفي الختام تم شرح خطة العمل التي تتضمن ورش عمل وفرقًا جماعية للقيام بمشاريع، وتتوج في ختام الفعالية ثلاثة مشاريع فائزة بجوائز مقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي محكمة من القطاع الخاص الكويتي ومن مدرسة Reactor (سنغافورة).

من الفعالية

من الفعالية

من الفعالية

من الفعالية

من الفعالية

من الفعالية