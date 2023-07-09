الداخلية: البرجس يلتقي مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة بحضور القيادات الأمنية

ألتقى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في مبنى وزارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 2023/7/9، مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب وعدد من القيادات الأمنية المعنية.

وفي بداية اللقاء رحب فريق البرجس بالحضور ونقل تحيات معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، مؤكداً أن تعليمات وتوجيهات معاليه تقضي بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة.

واستمع فريق البرجس إلى ملاحظات واقتراحات الحضور وتم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات وتم الرد عليها بكل شفافية ووضوح، موجهاً القيادات الأمنية بأخذ ما يتواكب منها مع الخطة الأمنية وبما يسهم في تأمين كافة الحسينيات وروادها.

وأشاد الفريق البرجس بتعاون مسؤولي وممثلي الحسينيات وروادها خلال العام الماضي بما ساهم في نجاح عملية التأمين، متمنياً من الجميع المزيد من التعاون المستمر الذي يخدم الصالح العام.

وفي ختام الاجتماع أشاد مسؤولي وممثلي الحسينيات بجهود وزارة الداخلية،معربين عن شكرهم وتقديرهم لرجال الأمن.