الفريق أنور البرجس يلتقي مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة بحضور القيادات الأمنية

الداخلية: البرجس يلتقي مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة بحضور القيادات الأمنية

9 يوليو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

ألتقى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في مبنى وزارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 2023/7/9، مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب وعدد من القيادات الأمنية المعنية.

وفي بداية اللقاء رحب فريق البرجس بالحضور ونقل تحيات معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، مؤكداً أن تعليمات وتوجيهات معاليه تقضي بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة.

واستمع فريق البرجس إلى ملاحظات واقتراحات الحضور وتم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات وتم الرد عليها بكل شفافية ووضوح، موجهاً القيادات الأمنية بأخذ ما يتواكب منها مع الخطة الأمنية وبما يسهم في تأمين كافة الحسينيات وروادها.

وأشاد الفريق البرجس بتعاون مسؤولي وممثلي الحسينيات وروادها خلال العام الماضي بما ساهم في نجاح عملية التأمين، متمنياً من الجميع المزيد من التعاون المستمر الذي يخدم الصالح العام.

وفي ختام الاجتماع أشاد مسؤولي وممثلي الحسينيات بجهود وزارة الداخلية،معربين عن شكرهم وتقديرهم لرجال الأمن.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
9 يوليو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

اتحاد الجمعيات يدعم توجه القيادة السياسية باستمرار رفاهية المواطن

9 يوليو، 2023

سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط

9 يوليو، 2023

مركز العجيري العلمي: الصيف ينتصف 16 يوليو الجاري بالتزامن مع دخول موسم الجوزاء الثانية

9 يوليو، 2023

سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى مشروع مبنى الركاب الجديد “T2” بمطار الكويت الدولي

9 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى