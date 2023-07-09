أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب مشاري الفارس بأنه لن يتم زيادة أسعار السلع في الجمعيات التعاونية وسندعم الطبقة الوسطى والعاملة ونحافظ على القوة الشرائية.

المساءلة القانونية

وأضاف: ملتزمون بتوجيهات وزراء الشؤون والتجارة وكذلك قرار وزارة التجارة رقم 67 لسنة 2020 بشأن عدم زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن أية جمعية تخالف القرارات الوزارية تعرض متخذي قراراتها لطائلة المساءلة القانونية.

تثبت الأسعار

وأوضح الفارس بأنه تم رفض زيادة أسعار 45 صنفاً ورفض إدخال 245 صنفا جديداً لارتفاعها عن أسعار السوق السائدة، مبيناً أن الحملة الإعلامية الحالية بمواقع التواصل غير صحيحة والجمعيات ملتزمة بتثبيت الأسعار وبتعاميم الاتحاد.

الالتزام بالتوجيهات الحكومية

وبين بأن الاتحاد ليس لديه نية لدعم زيادة الأسعار حتى ترفع وزارة التجارة الحظر وتوافق وزارة الشؤون وتنخفض معدلات التضخم وفق بيانات معتمدة من بنك الكويت المركزي.

لجنة لفحص الأسعار

وتابع بالقول: تم تشكيل لجنة أسعار في الاتحاد وفحص 315 طلبا يتضمن 1350 صنفاً من تاريخ 30/5/2023 وحتى اليوم، مؤكداً أن اتحاد الجمعيات يدعم توجه القيادة السياسية باستمرار رفاهية المواطن.