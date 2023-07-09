بايدن يلتقي بالملك تشارلز وسوناك خلال زيارة قصيرة لبريطانيا

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا اليوم الأحد في زيارة قصيرة يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى “مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا”.

ويزور بايدن مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت غدا الاثنين حيث يجتمع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما في خمسة أشهر وبعد شهر واحد فقط من اتفاقهما في واشنطن على “إعلان الأطلسي” والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن المهمة.

وقال المتحدث باسم سوناك إن المباحثات ستشمل على الأرجح قمة حلف الأطلسي القادمة وأوكرانيا.

وقال سوناك في بيان أصدره مكتبه أمس السبت “في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا المادي والاقتصادي، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وأضاف سوناك، الذي درس في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا ويمتلك منزلا في سانتا مونيكا، “المملكة المتحدة هي الحليف الأوروبي الرئيسي في حلف شمال الأطلسي، نحن الشريك التجاري والدفاعي والدبلوماسي الأهم للولايات المتحدة، ونحن في طليعة الدول التي تزود أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه في ساحة المعركة”.

وقطع سوناك شوطا في إصلاح العلاقات مع واشنطن بعد فتورها أثناء حكم سلفيه بوريس جونسون وليز تراس بسبب موقفهما المتشدد في اتفاق يتعلق بالعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل وعلاقات جونسون الوثيقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبالنسبة لبايدن، سيكون الجزء الأبرز في الرحلة هو اجتماعه مع الملك تشارلز في قلعة وندسور غربي لندن حيث استضافت والدة الملك الراحلة الملكة إليزابيث الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما في عام 2016 وترامب في عام 2018.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس والملك قضايا المناخ، وهو موضوع يوليه تشارلز (74 عاما) اهتماما كبيرا منذ أكثر من خمسة عقود.

وبعد الاجتماع، يغادر بايدن وسوناك بريطانيا إلى ليتوانيا حيث ينضمان لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي في قمة الحلف. ويسافر بايدن بعد ذلك إلى هلسنكي للقاء زعماء دول شمال أوروبا.