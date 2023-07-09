سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى مشروع مبنى الركاب الجديد “T2” بمطار الكويت الدولي

قام سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة أماني سليمان بوقماز ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الاستاد وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

واطلع سمو رئيس مجلس الوزراء على عرض مرئي تضمن أهم المعلومات حول المشروع الجديد ونسب الإنجاز فيه كما اطلع سموه على مرافق المشروع وآخر مستجدات سير الأعمال فيه والبرنامج الزمني لتنفيذه.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عقب زيارته إن مشروع مبنى الركاب الجديد يعد من المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية (كويت جديدة 2035) وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.

وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه وتقديره للدور البارز والمشهود الذي تبذله الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية المشاركة في تنفيذ المشروع بكل كفاءة واقتدار وما يتحلون به من مسؤولية مهنية وذلك بالتعاون مع الشركة العالمية المنفذة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء اهتمام وحرص الحكومة على تسخير كل الإمكانات وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لاستكمال المشروع وتشغيل كافة خدمات ومرافق المطار وفق البرنامج الزمني المقرر.