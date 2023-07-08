ذهبيتان وفضية وبرونزيتان للكويت في ثاني أيام بطولة الإمارات للجوجيتسو

واصلت الفرق الكويتية ثاني أيام بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي (الجوجيتسو) والذي خصص لفئة (الشباب والعمومي) تألقها حيث حصدت خمس ميداليات ملونة عبارة عن ذهبيتين وفضية وبرونزيتين ما يؤكد تفوقها في هذه الرياضة.

وبذلك يكون قد عزز أبطال الكويت المشاركين في البطولة رصيدهم الإجمالي من الميداليات منذ انطلاق البطولة أمس الجمعة إلى 14 ميدالية حيث حصد اليوم اللاعبان قتيبة اللوغاني وعبدالعزيز السليطين الميدالية الذهبية فيما حصل عبدالله العجلان على الميدالية الفضية بينما فاز حامد الرويح وعلي بوحمد بالميدالية البرونزية.

وكانت الفرق الكويتية المشاركة في البطولة قد أحرزت أمس تسع ميداليات ملونة منها خمس ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وبرونزية واحدة خلال منافسات اليوم الأول من البطولة والذي خصص لفئة (الأشبال والبراعم) بعد أداء مميز.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أشاد مدرب فريق (كويت سبارتان) محمد السليطين بأداء اللاعبين وتحقيقهم الإنجاز الوطني بعد مشاركة مثيرة وقوية.

وأكد السليطين أن تحقيق هذا الإنجاز في بطولة الإمارات لمحترفي (الجوجيتسو) هو نتيجة تضافر للعمل الجاد والتدريب المكثف الذي خضع له اللاعبون طوال فترة تدريبهم مشيرا إلى مساهمة هذا الإنجاز في رفع تصنيف اللاعبين عالميا في اللعبة.

وتستمر فعاليات البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حتى التاسع من شهر يوليو الجاري حيث يشهد اليوم الأخير من الفعالية مشاركة فئة (الهواة والمحترفين).