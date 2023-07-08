مجلس التعاون: الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي ينعقد في موسكو الاثنين المقبل

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين المجلس وروسيا الاتحادية سينعقد في مدينة (موسكو) بعد غد الاثنين بهدف تعزيز علاقات التعاون وخدمة المصالح المشتركة.

وأوضح البديوي في بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس اليوم السبت أن الاجتماع سيناقش مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلي زيادة التعاون المشترك من جهة وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

وأكد أن استمرار الحوار الاستراتيجي منذ 2011 إلى اليوم إنما هو دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة على الأصعدة والمجالات كافة.

وأفاد بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التوجيهات الكريمة لقادة دول المجلس تعمل دائما للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية وذلك سعيا لزيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي عن طريق الضلوع في شراكات استراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة.