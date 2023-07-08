“التقدم العلمي” تطلق غدا برنامج “مديرو العلوم التنفيذيون” للمرحلة الثانوية

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن إطلاقها غدا الأحد برنامج (مديرو العلوم التنفيذيون) الموجه للمرحلة الثانوية لموسم 2023 ذلك بالشراكة مع جامعة الكويت والذي سيستمر إلى 19 يوليو الجاري في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية).

وقالت مديرة إدارة الثقافة العلمية بالوكالة بالمؤسسة الدكتورة ليلى الموسوي في تصريح صحفي اليوم السبت إن البرنامج يهدف إلى تحفيز الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ويعزز من قدرات التواصل العلمي ونشر المعرفة العلمية في المدرسة والمجتمع.

وأوضحت الموسوي أن البرنامج يتألف من عدة محاضرات وورش علمية وندوات وزيارات ستساهم في إتاحة المجال لسماع صوت الطلبة إضافة إلى بناء قدراتهم كقادة في مجالات العلوم المتنوعة لا سيما الثقافة المهنية المستقبلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وأضافت أنه سيشارك في الموسم الحالي وفد من مؤسسة (ربع قرن) لصناعة القادة والمبتكرين والتي تم الإعلان عن إطلاقها في سبتمبر 2016 بتوجيهات من رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الشيخة جواهر القاسمي وهي أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية تهدف إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه ملتزما بهويته الوطنية.

وأكدت أن مشاركة الطلبة من المرحلة الثانوية تأتي بهدف إثراء لبرنامج (مديرو العلوم التنفيذيون) وتعزيزا من مبادئ الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوفيرا لمسارات جديدة للتعاون والحوار والعمل في المجال العلمي.

من جهته قال عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت والمشرف على البرنامج الدكتور عبدالله الفيلكاوي في تصريح مماثل إن البرنامج يهدف لنشر المعرفة العلمية والتنوير العلمي في المجتمع عبر خطة عمل متكاملة يعدها الطلبة ويسعون لتطبيقها أفرادا أو فرقا.

وأشار الفيلكاوي إلى حرص القائمين على البرنامج لتعزيز روح التعاون بين الطلبة وبناء مجتمع من القادة يسهم في ترسيخ العلوم ونشر المعرفة والثقافة في البلاد.

يذكر أن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي سيفتتح الموسم إذ سيستعرض جهود بلاده لاستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP28) للعام 2023 وخططها وبرامجها التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وأهمية دور الشباب في جهود الحد من التغير المناخي عبر تخصيص مسار ومساحات لهم في برنامج عمل مؤتمر قمة المناخ.