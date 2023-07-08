الاتحاد الأوروبي يرحب بتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية الامريكية

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت بإعلان الولايات المتحدة تدمير اخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الولايات المتحدة أتمت تدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيماوية قبل انتهاء الجدول الزمني المقرر لذلك في سبتمبر المقبل بطريقة آمنة تراعي المعايير البيئية.

كما أشاد بالعمل الذي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفريقها الموجود على الأرض للتحقق من عملية التدمير واصفا إياه ب”الاحترافي”.

كما أكد البيان مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه السياسي والمالي القوي لتدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم مع التركيز على منع عودة ظهورها ومكافحة الإفلات من العقاب على استخدامها.

وأشار بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماعهم في ال26 من يونيو الماضي على تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3ر5 مليون يورو (8ر5 مليون دولار) لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة من 2023 وحتى 2026.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة أن الولايات المتحدة “دمرت بسلام” آخر مخزونها من الأسلحة الكيماوية.