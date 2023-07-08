سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ طلال الفهد الاحمد الصباح بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى الشيخ طلال الفهد الاحمد الصباح عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي مؤكدا سموه ان فوزه بهذا المنصب الرياضي الدولي الرفيع إنما هو تقدير لانجازاته ومسيرته الرياضية الحافلة وللمكانة الكبيرة التي يحتلها لدى المجلس الأولمبي الآسيوي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة رايته في مختلف المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.

المصدر كونا