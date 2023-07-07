ستولتنبرغ: قمة حلف شمال الأطلسي “ستعيد التأكيد” على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه

ستولتنبرغ: قمة حلف شمال الأطلسي “ستعيد التأكيد” على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة في بروكسل أن قادة دول الناتو الـ31 “سيعيدون التأكيد” خلال قمتهم الأسبوع المقبل في فيلنيوس على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه في المستقبل، بدون أن يحدد موعدًا.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي “أتوقع أن يؤكد قادتنا مجددا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأن يتحدوا حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها”، من غير أن يوضح الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها.

وأضاف “إننا نجري مشاورات ونبحث عن الصيغة الدقيقة التي ستُعلن بعد أن نتوصل إلى توافق”.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يشارك في القمة المقرر عقدها في 11 و12 من الشهر في فيلنيوس، بالتزامات واضحة من الحلف الأطلسي بشأن انضمام بلاده بعد انتهاء الحرب التي شنتها روسيا في أواخر شباط/فبراير 2022.

ويعمل الحلفاء على تحديد موقف مشترك حول الضمانات الأمنية التي ينبغي إعطاؤها لكييف ودعوة أوكرانيا للانضمام مستقبلا إلى الحلف.

وستشهد قمة فيلنيوس انعقاد أول اجتماع لمجلس الحلف الأطلسي وأوكرانيا الذي تشكل حديثا، وقال ستولتنبرغ إنه “سيضم الحلفاء الأطلسيين الـ31 وأوكرانيا”، مشيرا إلى أن “هذا سيقرب أوكرانيا من الحلف الأطلسي”.

وتابع “زرعت موسكو الموت والدمار في قلب أوروبا بسعيها لتدمير أوكرانيا وتقسيم الحلف الأطلسي” مؤكدا أن “القمة … ستوجه رسالة واضحة، أن الحلف الأطلسي موحد وأن عدوان روسيا لن يأتي بنتيجة”.

وأعلنت روسيا قبل غزو أوكرانيا أن انضمام الدولة المجاورة إلى الحلف الأطلسي خط أحمر معتبرة أن هذا سيشكل تهديدا لسيادتها.

وإن كانت دول شرق أوروبا تدعم طلب كييف، فإن الولايات المتحدة وألمانيا تبديان تحفظات بشأن المضي أبعد من الوعد الذي قطع لأوكرانيا عام 2008 بأنها ستصبح عضوا في الحلف في المستقبل.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن “المهمة الأكثر إلحاحا” تقضي بـ”دعم أوكرانيا طالما أن ذلك ضروري” مضيفا “لذلك يكثف الحلفاء مساعدتهم العسكرية”.