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الاقتصاد الأمريكي يضيف 209 آلاف وظيفة في يونيو

7 يوليو، 2023
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أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 209 آلاف وظيفة في يونيو الماضي لينخفض بذلك معدل البطالة إلى 3.6 في المئة مقابل 3.7 في المئة في مايو السابق له.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقرير أن معدلات التوظيف في البلاد واصلت ارتفاعها في القطاعات الحكومية وقطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والإنشاء في يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بلغ 3.6 في المئة في حين كان عدد العاطلين عن العمل حوالي ستة ملايين شخص في يونيو الماضي.

يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة يتراوح بين 3.4 في المئة و3.7 في المئة منذ مارس 2022.

المصدر
وكالات
الوسوم
7 يوليو، 2023
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