وزير الخارجية الأمريكي يزور المملكة المتحدة وليتوانيا وإندونيسيا الأسبوع المقبل

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد غد الأحد جولة خارجية تستمر سبعة أيام تشمل زيارة المملكة المتحدة وليتوانيا وإندونيسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان اليوم الجمعة إن بلينكن سيزور العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الولايات المتحدة ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وفي اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا وفي منتدى (آسيان) الإقليمي.

وأضاف ميلر أن بلينكن سيتناول أثناء وجوده في (جاكرتا) القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي وبالمكافحة العالمية للتغير المناخي إلى جانب الأزمة المستمرة في ميانمار والوضع في بحر الصين الجنوبي والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن بلينكن سيشارك كذلك في الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي الأمريكي – الإندونيسي برفقة وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

وأوضح ميلر أنه قبل أن يزور بلينكن إندونيسيا فإنه سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة للمملكة المتحدة وأيضا لليتوانيا التي ستستضيف اجتماعات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الفترة من بعد غد الأحد إلى الأربعاء المقبل.