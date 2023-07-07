الجيش اللبناني

قتيل في إطلاق نار على أحد مساجد البقاع شرقي لبنان

7 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أدى إطلاق نار على أحد المساجد في بلدة (برالياس) في منطقة (البقاع) شرقي لبنان اليوم الجمعة إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية في بيان إن الجيش اللبناني تمكن من القبض على مطلق النار بعد الاشتباك معه وإصابته.

وأضافت الوكالة أن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده يتابع مع الأجهزة الأمنية مجريات الحادثة التي أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

ونقلت عن المحافظ دعوته أهالي بلدة (برالياس) إلى “التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية”.

المصدر
وكالات
الوسوم
7 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة 3 برصاص قوات الاحتلال في نابلس

7 يوليو، 2023

الجامعة العربية تحذر من تأثير النزاع بالسودان على الأمن الغذائي العربي

6 يوليو، 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في باكو

5 يوليو، 2023

البحرية الأميركية: إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين في خليج عمان

5 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى