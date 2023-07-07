قتيل في إطلاق نار على أحد مساجد البقاع شرقي لبنان

قتيل في إطلاق نار على أحد مساجد البقاع شرقي لبنان

أدى إطلاق نار على أحد المساجد في بلدة (برالياس) في منطقة (البقاع) شرقي لبنان اليوم الجمعة إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية في بيان إن الجيش اللبناني تمكن من القبض على مطلق النار بعد الاشتباك معه وإصابته.

وأضافت الوكالة أن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده يتابع مع الأجهزة الأمنية مجريات الحادثة التي أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

ونقلت عن المحافظ دعوته أهالي بلدة (برالياس) إلى “التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية”.