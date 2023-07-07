عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 100 عام في إيطاليا يسجل ارتفاعا غير مسبوق

عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 100 عام في إيطاليا يسجل ارتفاعا غير مسبوق

قال مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا اليوم الجمعة أن عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم المئة عام في البلاد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق العام الماضي، إذ يزداد متوسط أعمار السكان بوتيرة أسرع منها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال المعهد في تقريره السنوي إن نسبة المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم المئة عام تضاعفت لثلاثة أمثالها منذ بداية القرن وبلغ عددهم في المجمل 22 ألفا حتى يناير كانون الثاني، ومعظمهم نساء.

وعلى الطرف الآخر من نطاق الأعمار، أظهرت الأرقام أن معدل المواليد انخفض إلى مستوى تاريخي جديد إلى 393 ألفا في 2022، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ توحيد إيطاليا قبل 150 عاما.

ينخفض تعداد السكان بالبلاد بشكل سريع ومطرد منذ 2014، وصارت مسألة تقديم الدعم والرعاية إلى الأعداد المتزايدة من كبار السن أحد أكبر التحديات التي تواجه إيطاليا.

وأشار المعهد إلى أن متوسط الأعمار في إيطاليا ارتفع إلى 46.4 عاما من 45.7 عاما بين أوائل 2020 و2023.

ويتوقع خبراء المعهد أن يرتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم فوق الثمانين عاما بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع 2021، ليتجاوز ستة ملايين بحلول 2041.