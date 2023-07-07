استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة 3 برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة ثلاثة اخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الشهيدين هما حمزة مقبول (32 عاما) وخيري شاهين (34 عاما) واصفة الإصابات الثلاث الأخرى بأنها مستقرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا بدعوى وجود اثنين من “المطلوبين” وأطلقت النار عليه بكثافة ما أدى الى استشهادهما.

كما شهدت شوارع المدينة مواجهات ألقى خلالها شبان فلسطينيون الحجارة صوب مركبات الاحتلال العسكرية لكن قوة الاحتلال ردت بإطلاق الرصاص الحي.

ويعتبر الفلسطينيون هذا العام الأكثر دموية منذ عام 2000 حيث استشهد 200 فلسطيني.

وتزعم قوات الاحتلال ان اقتحامها للمدن خاصة (نابلس) و(جنين) لملاحقة مقاومين شكلوا في العامين الأخيرين تشكيلات مسلحة نفذت عمليات اطلاق نار ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.