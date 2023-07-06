باكستان: مصرع 21 شخصا جراء حوادث متعلقة بالأمطار شرقي البلاد

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 46 آخرون جراء حوادث متعلقة بالأمطار خلال ال24 ساعة الماضية في أنحاء إقليم (البنجاب) شرقي باكستان.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيان لها إن ثلاثة أطفال دون سن العاشرة لقو حتفهم في مدينة (لاهور) بعد انهار سقف منزلهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف البيان أن ستة أشخاص آخرين لقوا مصرعهم في منطقة (جوجورانوالا) بعد انهيار هيكل خشبي داخل منزلهم المكون من ثلاثة طوابق.

وأوضح أنه وفي حادث مماثل لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في منطقتي (تشاكوال) و (شيخوبورا) فيما توفي شخص واحد في مدينة (جانغ) وآخر في (فيصل اباد).

ووفقا للبيان أصيب 14 شخصا بجروح بسبب انهيار جدار مستشفى (موزانج) الحكومي.

وأصيب 32 شخصا اخرين بجروح خطيرة في انحاء إقليم (بنجاب) وذلك بسبب حوادث متعددة مرتبطة بالأمطار وفقا للبيان.

وفي وقت سابق من اليوم لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حوادث متعلقة بالأمطار في مدينة (لاهور) مسببة فيضانات حيث تعرضت المدينة لأمطار بمعدل قياسي بلغ (291 ملم) وهو ما لم تشهده المدينة منذ 30 عاما.