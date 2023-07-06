روسيا تعلن طرد 9 دبلوماسيين فنلنديين

اعلنت روسيا اليوم الخميس أنها قررت طرد 9 دبلوماسيين فنلنديين من اراضيها ردا على اجراء مماثل قامت به السلطات الفنلندية الشهر الماضي بحق دبلوماسيين روس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان انها ابلغت السفير الفنلندي انتي هلانتيريا احتجاجا شديد اللهجة على سلوك سلطات بلاده باتباع “نهج معاد لروسيا يرمي الى تقويض التعاون بين البلدين الذي تشكل عبر عقود وقطع الصلات التجارية والاقتصادية بين الجانبين وتبني سياسة تمييزية بحق المواطنين الروس وخلق معوقات امام عمل الهيئات الدبلوماسية الروسية في فنلندا”.

واضاف البيان ان انضمام فنلندا الى حلف شمال الاطلسي (ناتو) يشكل “تهديدا للامن الروسي” مضيفا ان الخارجية الروسية ابلغت السفير الفنلندي بقرارها اعتبار 9 دبلوماسيين من العاملين في السفارة في موسكو والقنصلية الفنلندية في سانت بطرسبورغ اشخاصا غير مرغوب.

واشار البيان كذلك ان السلطات الروسية الغت موافقتها على تعيين قنصل فنلندي عام في مدينة سانت بطرسبورغ .

وكانت السلطات الفنلندية اعلنت الشهر الماضي اعتبار 9 دبلوماسيين روس اشخاصا غير مرغوب وقررت طردهم من اراضيها.