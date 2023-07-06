أسبيليكويتا يعلن رحيله عن تشلسي وينضم لأتلتيكو مدريد

أعلن الدولي الإسباني المخضرم سيسار أسبيليكويتا انتهاء مشواره مع تشلسي الإنكليزي الذي دافع عن ألوانه طيلة 11 عاماً، وذلك من أجل الالتحاق بأتلتيكو مدريد الذي ضمه لمدة موسم واحد وفق ما أفاد النادي الإسباني الخميس.

ويأتي إعلان ابن الـ33 عاماً بعد يومين من رحيل لاعب هام آخر في النادي اللندني هو مايسون ماونت الذي التحق الأربعاء بمانشستر يونايتد.

وقال المدافع في حسابه على تويتر “إنها من دون شك أصعب رسالة أكتبها، لكني أردت أن أكون من يعلن ذلك: بعد 11 عاماً على رفع الراية الزرقاء بفخر، حان الوقت لمغادرة تشلسي”.

ونشر النادي اللندني في موقعه الرسمي مقطع فيديو لأسبيليكويتا وهو يبكي خلال إعلانه الرحيل عن النادي الذي انضم اليه عام 2012 من مرسيليا الفرنسي مقابل أقل من 9 ملايين يورو.

ولعب الإسباني 508 مباريات بقميص تشلسي، محرزاً خلال هذا المشوار تسعة ألقاب كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2021 و”يوروبا ليغ” مرتين عامي 2013 و2019 وكأس العالم للأندية عام 2021، إضافة الى تتويجه بطلاً للدوري الممتاز مرتين والكأس الإنكليزية أربع مرات.

وبعد تحريره من العام المتبقي على عقده مع النادي، التحق الإسباني بأتلتيكو مدريد الذي قال في بيان إن “سيسار أسبيليكويتا بات لاعباً جديداً في صفوف أتلتيكو مدريد بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين نادينا ولاعب كرة القدم… الذي وقع لموسم واحد”.

وأشاد أتلتيكو بالدولي الذي دافع عن ألوان إسبانيا في 44 مباراة منذ 2013، قائلاً “إنه مدافع يتمتع بخبرة واسعة في كرة القدم الدولية. إنه متعدد المواهب، يلعب كقلب دفاع وظهير أيمن، وسيجلب معه القيادة الواضحة التي اكتسبها طيلة مسيرته والتي تعززت بشكل أكبر خلال فترته الأخيرة في نادي تشلسي، حيث كان قائد الفريق اللندني”.

وبات أسبيليكويتا رابع تعاقد يجريه أتلتيكو هذا الصيف بعد الظهير الأيسر الإسباني خافي غالان (من سلتا فيغو) وقلبي الدفاع التركي تشالار سوينجو (من ليستر سيتي الإنكليزي) والأوروغوياني سانتياغو مورينيو (من راسنيغ كلوب).