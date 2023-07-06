المصور الكويتي محمد مراد يحصد جائزتين في مسابقة دولية بإيطاليا

حصد المصور الكويتي محمد مراد جائزتين في مسابقة (الواحات) الدولية لتصوير الطبيعة بمنطقة رويرو شمالي ايطاليا من بين نخبة من المصورين المحترفين والهواة من قرابة 70 بلدا حول العالم.

وذكرت (الجمعية الإيطالية للسياحة الطبيعية) القائمة على الجائزة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن لجنة التحكيم الدولية اختارت أجمل 100 صورة لعام 2022 من بين 25 ألف لقطة لمصورين من 69 بلدا متنافسا على المسابقة في عامها الخامس عشر.

وقال البيان إن المصور الكويتي محمد مراد حصل على جائزة (اختيار الحكام) في مسابقة قسم (الطيور) عن صورته (المسيطر) كما حصد جائزة (التنويه الشرفي) في مسابقة قسم (الحيوانات الأخرى) عن صورته (الهروب) من بين الفائزين بالجائزة التي تعتبر بمنزلة (أوسكار) لتصوير الطبيعة.

وأشار إلى أن لجنة التحكيم وزعت هذا الأسبوع جوائزها في حفل خاص بمدينة (برا) على تلال (رويرو) الخلابة باقليم بيمونتى والمصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأوضح أن هناك 10 صور فائزة لكل من أقسام المسابقة العشرة وهي (الثدييات) و(الطيور) و(الحيوانات الأخرى) و(المناظر الطبيعية) و(عالم النبات) و(عالم تحت الماء) و(القصة المصورة) و(الفن والطبيعة) و(التصوير الصحفي) و(الناس).

وأعرب مراد في تصريح ل(كونا) عن اعتزازه الكبير كفنان كويتي بهذا التقدير المهم الذي يثري تجربته الابداعية ويضيف وساما جديدا على مسيرته الابداعية الحافلة التي تؤكد الحضور الكويتي في مجال التصوير الفوتوغرافي للطبيعة على مستوى العالم.

وقال المصور ومهندس الاتصالات الكويتي ان المشاركة في هذه المسابقة العالمية المرموقة -التي يحرص المصورون العالميون على المشاركة بها نظرا أيضا لمساهمتها الكبيرة في الحفاظ على البيئة ودعم البرامج والمشاريع البيئية العالمية- تسهم في رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية والعالمية في هذا المجال الفني والاعلامي.