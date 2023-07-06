امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط

الجامعة العربية تحذر من تأثير النزاع بالسودان على الأمن الغذائي العربي

6 يوليو، 2023
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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس من خطورة تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي السوداني والعربي.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب لقاء أبو الغيط والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية العامة الدكتور إبراهيم الدخيري لبحث مستجدات الأوضاع في السودان ووضع القطاع الزراعي السوداني.

وشدد أبو الغيط على أن هذه الأوضاع الخطرة تستدعي سرعة التحرك عربيا ودوليا موضحا أن الاقتتال في السودان أدى إلى تعطل المشروعات الزراعية وتوقف نقل السلع وتلف كميات كبيرة منها وارتفاع أسعارها.

ووجه بتشكيل لجنة من عضوية المنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاعات المعنية بالأمانة العامة ومندوبية السودان لدى الجامعة العربية والجهات العربية والدولية ذات الصلة تنفيذا لقرارات القمة العربية بشأن ملفي السودان والأمن الغذائي العربي.

وتناول اللقاء الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة التي تهدف إلى تأمين التجارة وسلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية.

المصدر
كونا
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6 يوليو، 2023
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